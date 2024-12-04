Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и рассказала, когда ждать снега и дождей

"4 декабря в Украине осадков существенных не предвидится. Ветер тихий, не сильный, юго-восточного направления", - рассказала она.

Температура воздуха, по данным синоптика, опять же особо не меняется.

"В течение дня среды в Украине ожидается от -2....+4 градусов, в Крыму +4...+6, на юге Крыма до +6...+10 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и когда ожидать осадков

В Киеве 4 декабря будет без существенных осадков, днем около 0.

"Первые какие-то более заметные осадки появятся на Николая, 6 декабря", - предупредила синоптик.