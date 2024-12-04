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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и рассказала, когда ждать снега и дождей

Фото: стало известно, когда в Украине ждать снега и дождей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 декабря, будет без осадков. Но радоваться сильно не стоит - снег с дождями уже не за горами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"4 декабря в Украине осадков существенных не предвидится. Ветер тихий, не сильный, юго-восточного направления", - рассказала она.

Температура воздуха, по данным синоптика, опять же особо не меняется.

"В течение дня среды в Украине ожидается от -2....+4 градусов, в Крыму +4...+6, на юге Крыма до +6...+10 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и когда ожидать осадков

В Киеве 4 декабря будет без существенных осадков, днем около 0.

"Первые какие-то более заметные осадки появятся на Николая, 6 декабря", - предупредила синоптик.

Итоги осени в Киеве

Осень 2024 вошла в тройку самых теплых в истории Киева. Средняя температура воздуха осенью 2024 в Киеве составила 11,4 градусов тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений.

В частности, среднемесячная температура воздуха в ноябре 2024 года в Киеве равнялась 2,7 градусов тепла. Это на 0,1 градусов выше климатической нормы.

Что касается декабря, то синоптик Наталья Диденко недавно прогнозировала потепление в Украине. Подробнее о погоде на первую неделю декабря - читайте в материале РБК-Украина.

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