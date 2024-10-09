Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли різко похолодає

Жовтень 2024 в Україні

Початок жовтня в Україні видався дощовим. Зокрема, сильний дощ, який пройшов у Києві 6 жовтня, не лише додав роботи комунальникам. Злива побила рекорд за кількістю опадів, встановлений понад 50 років тому.

Як розповіли синоптики, причиною негоди у більшості областей України останніми днями став циклон. Однак найближчим часом переважатиме погода без опадів.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.