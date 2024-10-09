Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, рассказав, когда резко похолодает

Октябрь 2024 в Украине

Начало октября в Украине выдалось дождливым. В частности, сильный дождь, который прошел в Киеве 6 октября, не только добавил работы коммунальщикам. Ливень побил рекорд по количеству осадков, установленный больше 50 лет назад.

Как рассказали синоптики, причиной непогоды в большинстве областей Украины в последние дни стал циклон. Однако в ближайшее время будет преобладать погода без осадков.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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