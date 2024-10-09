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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, рассказав, когда резко похолодает

Фото: синоптик рассказала о погоде на 9 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 октября, в Украине будет тепло и солнечно. Но уже к концу недели резко похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В среду в Украине будет тепло, сухо и солнечно! Максимальная температура воздуха будет +18...+23 градусов, на юге местами до +25 градусов, в Сумской и Харьковской областях +17...+19 градусов", - рассказала она.

В Киеве 9 октября также ожидается сухая и теплая погода, днем ​​около +20 градусов и солнце.

Когда ожидается резкое похолодание

По словам синоптика, 12 октября резко похолодает и возможен сильный дождь.

"В Киеве в субботу сильный дождь и похолодание! 12 октября на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако с воскресенья и там предполагается снижение температуры воздуха", - констатировала Диденко.

В Киеве сильный дождь и похолодание ожидаются 12 октября (facebook.com/tala.didenko)

Октябрь 2024 в Украине

Начало октября в Украине выдалось дождливым. В частности, сильный дождь, который прошел в Киеве 6 октября, не только добавил работы коммунальщикам. Ливень побил рекорд по количеству осадков, установленный больше 50 лет назад.

Как рассказали синоптики, причиной непогоды в большинстве областей Украины в последние дни стал циклон. Однако в ближайшее время будет преобладать погода без осадков.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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