Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, рассказав, когда резко похолодает

Сегодня, 9 октября, в Украине будет тепло и солнечно. Но уже к концу недели резко похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В среду в Украине будет тепло, сухо и солнечно! Максимальная температура воздуха будет +18...+23 градусов, на юге местами до +25 градусов, в Сумской и Харьковской областях +17...+19 градусов", - рассказала она.
В Киеве 9 октября также ожидается сухая и теплая погода, днем около +20 градусов и солнце.
По словам синоптика, 12 октября резко похолодает и возможен сильный дождь.
"В Киеве в субботу сильный дождь и похолодание! 12 октября на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако с воскресенья и там предполагается снижение температуры воздуха", - констатировала Диденко.
В Киеве сильный дождь и похолодание ожидаются 12 октября (facebook.com/tala.didenko)
Начало октября в Украине выдалось дождливым. В частности, сильный дождь, который прошел в Киеве 6 октября, не только добавил работы коммунальщикам. Ливень побил рекорд по количеству осадков, установленный больше 50 лет назад.
Как рассказали синоптики, причиной непогоды в большинстве областей Украины в последние дни стал циклон. Однако в ближайшее время будет преобладать погода без осадков.
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