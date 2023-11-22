Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, попередивши про погіршення погоди днями

"Вдень "не квітень". Протягом дня -2...-7 градусів, у південній частині, на Закарпатті +2...+7 градусів, в Криму +5...+12 градусів", - розповіла вона.

Крім того, дощ та мокрий сніг пройдуть в південній частині, подекуди в центральних областях, у західній частині, на Луганщині та Донеччині.

"На півночі України та на Харківщині буде переважно без опадів", - констатувала Діденко.

Погода у Києві

У Києві 22 листопада вдень -1...-3 градуси. Без істотних опадів, хіба що подекуди - невеликий мокрий сніг. У ніч на 23 листопада морози посиляться.

Погода 24-26 листопада

24-25 листопада очікується потепління. А вже 26 листопада, за попередніми прогнозами, в Україну завітає активний циклон.

"Тому погода ускладниться - дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер", - попередила синоптик.

Сніг в Україні

Перший сніг в Україні випав у Карпатах ще 9 листопада. Тоді в інших регіонах було ще волого і по-осінньому свіжо. Вже в ніч проти 17 листопада сніг випав і на Волині. Вже 18 листопада до "снігового" списку потрапили ще Львівська та Тернопільська.

19 листопада перший сніг випав і в Одесі. Щоправда, радості від нього було мало - вітер при цьому встиг звалити десятки дерев. А 20 листопада сніг випав більше, ніж у 10 регіонах України. Причому найбільше, до 18 см, він укрив Харківську та Дніпропетровську області.