Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, предупредив об ухудшении погоды на днях

"Днем "не апрель". В течение дня -2...-7 градусов, в южной части, на Закарпатье +2...+7 градусов, в Крыму +5...+12 градусов", - рассказала она.

Кроме того, дождь и мокрый снег пройдут в южной части, кое-где в центральных областях, в западной части, в Луганской и Донецкой областях.

"На севере Украины и Харьковщине будет преимущественно без осадков", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 22 ноября днем -1...-3 градуса. Без существенных осадков, разве что кое-где - небольшой мокрый снег. В ночь на 23 ноября морозы усилятся.

Погода 24-26 ноября

24-25 ноября ожидается потепление. А уже 26 ноября, по предварительным прогнозам, Украину посетит активный циклон.

"Поэтому погода усложнится - дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", - предупредила синоптик.

Снег в Украине

Первый снег в Украине выпал в Карпатах еще 9 ноября. Тогда в других регионах было еще влажно и по-осеннему свежо. Уже в ночь на 17 ноября снег выпал и на Волыни. Уже 18 ноября в "снежный" список попали еще Львовская и Тернопольская.

19 ноября первый снег выпал и в Одессе. Правда, радости от него было мало - ветер при этом успел свалить десятки деревьев. А 20 ноября снег выпал больше, чем в 10 регионах Украины. Причем больше всего, до 18 см, он укрыл Харьковскую и Днепропетровскую области.