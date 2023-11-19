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Перший сніг і деревопад. В Одесі вирує негода (фото, відео)

Одеса, Неділя 19 листопада 2023 13:15
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Перший сніг і деревопад. В Одесі вирує негода (фото, відео) Фото: Одесу 19 листопада накрила негода (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталія Юрченко

Одесу у неділю, 19 листопада, накрила негода. У місті випав перший сніг, а вітер повалив десятки дерев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал одеської влади.

Сьогодні в Одесі спостерігаються шквали. Пориви вітру сягають 25-27 м/с. В Одесі оголосили другий рівень небезпеки.

За даними влади, через шквальний вітер в Одесі були повалені 55 дерев та 8 великих гілок. Інформації про пошкодження чи постраждалих немає.

Місцеві жителі у соціальних мережах публікують фото з першим снігом.

Фото: в Одесі перший сніг (t.me/OdessaDumskayaNet)

ДТЕК повідомив, що через негоду в Одеській області без світла залишилися 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні в частині регіонів України очікуються дощі зі снігом. Опади накрили схід, південь та частину центральних областей.

Укргідрометцентр попереджає, що 19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. На півдні Одещини та в Криму до 27 м/с.

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