UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, попередивши про цікавий "нюанс"

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 вересня, в Україні буде без дощів та тепло, до +27 градусів. Правда, враження від п'ятниці може зіпсувати цікавий "нюанс" у вигляді сильного поривчастого вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"22-го вересня в Україні триватиме суха переважно сонячна погода. Температура повітря навіть вночі не аж якась така низька, +10...+15 градусів, а протягом дня п'ятниці очікується "рахат-лукум", +23...+27 градусів", - розповіла вона.

При цьому, як зазначила Діденко, очікується і цікавий "нюанс" поза зоною синоптичного комфорту.

"Південно-східний вітер може досягати сильних поривів, обережно!" - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві сьогодні опадів також не буде.

"Температура повітря впродовж дня підніметься до +25...+27 градусів. Південно-східний вітер очікується помірним, часом сильним", - попередила синоптик.

Погода в Україні до кінця тижня

Як раніше розповідала синоптик Діденко, до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно та тепло, "навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів".

"Лише в неділю у західних областях пройдуть дощі та посвіжішає до +20...+23 градусів", - пояснила вона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день