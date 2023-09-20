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Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні

Україна, Середа 20 вересня 2023 12:47
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Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 21 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри атмосферний фронт, який прийшов в Україну та приніс дощі, завтра практично на всій території країни буде сухо та тепло. Щоправда, опади все ж таки "зачеплять" три області, але локально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"21 вересня знову повсюди переважатиме суха сонячна погода", - розповіла вона.

Водночас опади, що носитимуть локальний характер, та будуть невеликими, очікуються у Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

При цьому, як прогнозує Діденко, вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний, а температура повітря коливатиметься в межах +22...+27 градусів.

Погода в Києві

У Києві в четвер дощів не очікується.

"Потепліє. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів", - попередила синоптик.

Погода в Україні до кінця тижня

Як додала синоптик, до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло, "навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів".

"Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжішає, до +20...+23 градусів", - пояснила вона.

Погода в жовтні 2023 в Україні

За прогнозами синоптиків, другого місяця осені температура буде низькою. До 8 жовтня коливатиметься від +2 до +3 градусів. На початку місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до 17 градусів, що нижче, порівняно з жовтнем 2022 року. А основні дощі пройдуть у середині жовтня.

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