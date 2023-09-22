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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, предупредив о интересном "нюансе"

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 сентября, в Украине будет без дождей и тепло до +27 градусов. Правда, впечатление от пятницы может испортить интересный "нюанс" в виде сильного порывистого ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"22 сентября в Украине продлится сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха даже ночью не такая низкая, +10...+15 градусов, а в течение дня пятницы ожидается "рахат-лукум2, +23...+27 градусов", - рассказала она.

При этом, как отметила Диденко, ожидается и интересный "нюанс" вне зоны синоптического комфорта.

"Юго-восточный ветер может достигать сильных порывов, осторожно!" - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня осадков тоже не будет.

"Температура воздуха в течение дня поднимется до +25...+27 градусов. Юго-восточный ветер ожидается умеренным, подчас сильным", - предупредила синоптик.

Погода в Украине до конца недели

Как ранее рассказывала синоптик Диденко, до конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло, "даже очень тепло, кое-где до +30 градусов".

"Только в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеет до +20...+23 градусов", - пояснила она.

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