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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, назвавши дату потепління

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 26 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 листопада, на більшій частині України буде сухо та без опадів. До того ж найближчими днями очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"26 листопада в Україні ймовірна паморозь. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу лише вночі на сході та ввечері на крайньому заході України", - розповіла вона.

При цьому у більшості областей переважатиме суха погода.

"Температура повітря очікується найближчої ночі в межах -1...-6 градусів, на півночі до -6....-9 градусів", - зазначила Діденко.

Вдень в Україні від -2....+4 градусів, на півдні +3....+6 градусів, у західних областях +4....+8 градусів.

Погода у Києві та дата потепління

У Києві 26 листопада опади малоймовірні та навіть буде сонячно. Вночі у столиці -3...-6 градусів, вдень близько 0.

Невелике потепління, за даними синоптика, очікується вже у четвер, 28 листопада.

Снігопад у Великій Британії

Нещодавній снігопад у Великій Британії став першим значним проявом зимової погоди цього сезону. За прогнозами, у деяких регіонах, таких як Пеннінські гори і Пік-Дистрикт, випало до 20 см снігу, а також спостерігались обмерзання та низькі температури.

Метеорологи попереджали про значні збої в роботі транспорту та ризики для безпеки через ожеледицю та слизькі дороги. У південній Англії максимальні денні температури опускалися до 5 градусів, що значно нижче за сезонну норму (11 градусів).

У Шотландії температура місцями залишалася близько 0 градусів. Сніг переважно випав у гірських та прибережних регіонах, хоча подекуди спостерігався навіть у низинних районах.

Що стосується погоди в Україні, то снігу та дощів на новому робочому тижні стане менше. Але не варто чекати, що температура "поповзе" вгору - зима продовжить брати своє. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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