Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, назвав дату потепления

Сегодня, 26 ноября, на большей части Украины будет сухо и без осадков. К тому же в ближайшие дни ожидается потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"26 ноября в Украине вероятна изморозь. Осадки в виде снега и мокрого снега только ночью на востоке и вечером на крайнем западе Украины", - рассказала она.
При этом в большинстве областей будет преобладать сухая погода.
"Температура воздуха ожидается в ближайшую ночь в пределах -1...-6 градусов, на севере до -6......-9 градусов", - отметила Диденко.
Днем в Украине от -2...+4 градусов, на юге +3...+6 градусов, в западных областях +4...+8 градусов.
В Киеве 26 ноября осадки маловероятны и даже будет солнечно. Ночью в столице -3…-6 градусов, днем около 0.
Небольшое потепление, по данным синоптика, ожидается в четверг, 28 ноября.
Недавний снегопад в Великобритании стал первым значительным проявлением зимней погоды в этом сезоне. По прогнозам, в некоторых регионах, таких как Пеннинские горы и Пик-Дистрикт, выпало до 20 см снега, а также наблюдались обледенение и низкие температуры.
Метеорологи предупреждали о значительных сбоях в работе транспорта и рисках для безопасности из-за гололеда и скользких дорог. В южной Англии максимальные дневные температуры опускались до 5 градусов, что значительно ниже сезонной нормы (11 градусов).
В Шотландии температура местами оставалась около 0 градусов. Снег преимущественно выпал в горных и прибрежных регионах, хотя местами наблюдался даже в низменных районах.
Что касается погоды в Украине, то снега и дождей на новой рабочей неделе станет меньше. Но не стоит ждать, что температура "поползет" вверх - зима продолжит брать свое. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.
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