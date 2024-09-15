Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі

"Протягом дня 15 вересня очікується +24...+29 градусів, може десь вискочить і +30 градусів. Вересневе тепло підкріплюватиметься антициклональним сонечком, буде сухо та ясно", - розповіла вона.

Проте, за її даними, скрізь так не буде.

"У західній частині України, навпаки, знову набіжать хмари, близькість циклону з атмосферними фронтами зумовить дощі, навіть сильні дощі! І, відповідно, значно нижчу температуру повітря, вдень +19...+22 градусів", - додала синоптик.

При цьому, як констатує Діденко, західні дощі можуть дійти також до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.

Південно-східний вітер у неділю очікується рвучким, повсюди, окрім західних областей, пориви до штормових, до 15-20 м/с.