Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

"В течение дня 15 сентября ожидается +24...+29 градусов, может где-то выскочит и +30 градусов. Сентябрьское тепло будет подкрепляться антициклональным солнышком, будет сухо и ясно", - рассказала она.

Однако, по ее данным, всюду так не будет.

"В западной части Украины, наоборот, снова набегут облака, близость циклона с атмосферными фронтами обусловит дожди, даже сильные дожди! И, соответственно, значительно ниже температуры воздуха, днем ​​+19...+22 градусов", - добавила синоптик.

При этом, как констатирует Диденко, западные дожди могут дойти также до Винницкой, Одесской и Житомирской областей, иногда возможны грозы.

Юго-восточный ветер в воскресенье ожидается порывистым, повсюду, кроме западных областей, порывы к штормовым, до 15-20 м/с.