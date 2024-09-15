RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Фото: синоптик рассказала, где ждать дожди в Украине 15 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 сентября, дожди возможны на западе Украины. Не исключено, что они "захватят" и несколько других регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В течение дня 15 сентября ожидается +24...+29 градусов, может где-то выскочит и +30 градусов. Сентябрьское тепло будет подкрепляться антициклональным солнышком, будет сухо и ясно", - рассказала она.

Однако, по ее данным, всюду так не будет.

"В западной части Украины, наоборот, снова набегут облака, близость циклона с атмосферными фронтами обусловит дожди, даже сильные дожди! И, соответственно, значительно ниже температуры воздуха, днем ​​+19...+22 градусов", - добавила синоптик.

При этом, как констатирует Диденко, западные дожди могут дойти также до Винницкой, Одесской и Житомирской областей, иногда возможны грозы.

Юго-восточный ветер в воскресенье ожидается порывистым, повсюду, кроме западных областей, порывы к штормовым, до 15-20 м/с.

Погода в Киеве и на следующей неделе

В Киеве 15 сентября также будет ветрено. Осадки маловероятны, температура воздуха до +28 градусов.

На следующей неделе холод и дожди отступят с территории западных областей Украины, погода выровняется и повсюду будет доминировать сухая теплая солнечная погода, с переходом на еще одну неделю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день