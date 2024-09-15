ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі

Україна, Неділя 15 вересня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі Фото: синоптик розповіла, де чекати на дощі в Україні 15 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 вересня, дощі ймовірні на заході України. Не виключно, що вони "захоплять" і декілька інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Протягом дня 15 вересня очікується +24...+29 градусів, може десь вискочить і +30 градусів. Вересневе тепло підкріплюватиметься антициклональним сонечком, буде сухо та ясно", - розповіла вона.

Проте, за її даними, скрізь так не буде.

"У західній частині України, навпаки, знову набіжать хмари, близькість циклону з атмосферними фронтами зумовить дощі, навіть сильні дощі! І, відповідно, значно нижчу температуру повітря, вдень +19...+22 градусів", - додала синоптик.

При цьому, як констатує Діденко, західні дощі можуть дійти також до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.

Південно-східний вітер у неділю очікується рвучким, повсюди, окрім західних областей, пориви до штормових, до 15-20 м/с.

Погода у Києві та на наступному тижні

У Києві 15 вересня також буде вітряно. Опади малоймовірні, температура повітря до +28 градусів.

На наступному тижні холод та дощі відступлять з території західних областей України, погода вирівняється і повсюди домінуватиме суха сонячна тепла погода, аж з переходом на ще один тиждень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день
NEWS
Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters
Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США