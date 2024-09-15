Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди
Сегодня, 15 сентября, дожди возможны на западе Украины. Не исключено, что они "захватят" и несколько других регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В течение дня 15 сентября ожидается +24...+29 градусов, может где-то выскочит и +30 градусов. Сентябрьское тепло будет подкрепляться антициклональным солнышком, будет сухо и ясно", - рассказала она.
Однако, по ее данным, всюду так не будет.
"В западной части Украины, наоборот, снова набегут облака, близость циклона с атмосферными фронтами обусловит дожди, даже сильные дожди! И, соответственно, значительно ниже температуры воздуха, днем +19...+22 градусов", - добавила синоптик.
При этом, как констатирует Диденко, западные дожди могут дойти также до Винницкой, Одесской и Житомирской областей, иногда возможны грозы.
Юго-восточный ветер в воскресенье ожидается порывистым, повсюду, кроме западных областей, порывы к штормовым, до 15-20 м/с.
Погода в Киеве и на следующей неделе
В Киеве 15 сентября также будет ветрено. Осадки маловероятны, температура воздуха до +28 градусов.
На следующей неделе холод и дожди отступят с территории западных областей Украины, погода выровняется и повсюду будет доминировать сухая теплая солнечная погода, с переходом на еще одну неделю.
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