ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

Україна, П'ятниця 09 серпня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на дощі Фото: якою буде погода в Україні 9 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 серпня, в Україні буде комфортна погода. Щоправда, в частині регіонів можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"П'ятниця утримуватиме в Україні нормальну літню температуру повітря. У більшості областей очікується впродовж дня +25...+29 градусів, традиційно вище - у південній частині, до +28...+32 градусів", - розповіла вона.

А ось на заході України, за її словами, повітря через дощі з грозами буде свіжішим, вдень очікується +23...+26 градусів.

"Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та у Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи. Ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини", - додала Діденко.

На решті території України втримається суха погода.

У Києві 9 серпня також очікується погода малохмарна сонячна суха. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27, +28 градусів.

Погода в Україні

З нового тижня в Україні очікується нова хвиля спеки. Спочатку повідомлялося, що спека зайде в Україну 13-14 серпня, а її пік настане 15-го.

Днями синоптик Наталка Діденко попередила, що 14 серпня спека сконцентрується на Польщі, а Україну омине. Хоча вже 18 серпня спека зайде і в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців