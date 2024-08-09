Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

Сьогодні, 9 серпня, в Україні буде комфортна погода. Щоправда, в частині регіонів можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"П'ятниця утримуватиме в Україні нормальну літню температуру повітря. У більшості областей очікується впродовж дня +25...+29 градусів, традиційно вище - у південній частині, до +28...+32 градусів", - розповіла вона.

А ось на заході України, за її словами, повітря через дощі з грозами буде свіжішим, вдень очікується +23...+26 градусів.

"Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та у Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи. Ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини", - додала Діденко.

На решті території України втримається суха погода.

У Києві 9 серпня також очікується погода малохмарна сонячна суха. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27, +28 градусів.