Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Сегодня, 9 августа, в Украине будет комфортная погода. Правда, в части регионов вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Пятница будет удерживать в Украине нормальную летнюю температуру воздуха. В большинстве областей ожидается в течение дня +25...+29 градусов, традиционно выше - в южной части, до +28...+32 градусов", - рассказала она.

А вот на западе Украины, по ее словам, воздух из-за дождей с грозами будет свежее, днем ​​ожидается +23...+26 градусов.

"Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и в Ивано-Франковской области могут временами переходить в сильные ливни. Вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирщины, Винницкой области, Черкасщины и Одесщины", - добавила Диденко.

На остальной территории Украины сохранится сухая погода.

В Киеве 9 августа также ожидается погода малооблачная, солнечная сухая. В течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +27, +28 градусов.