Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

За даними Діденко, сьогодні температура повітря підвищиться впродовж дня до +13 градусів. При цьому на заході очікується до 16 градусів, у східній частині очікується до +9 градусів.

Опади малоймовірні, лише у Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях місцями пройде невеликий дощ.

"Важливою особливістю дня, як це буває, зазвичай, ранньої весни, буде сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Будьте обережними", - написала Діденко.

Погода у Києві

У Києві 5-го березня опадів не передбачається, буде хмарно із проясненнями та тепло. Стовпчик термометра буде показувати до +10 градусів. Проте сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів.

Діденко уточнила, що вже з п'ятниці вітер в Україні послабшає, а температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.