Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

По данным Диденко, сегодня температура воздуха повысится в течение дня до +13 градусов. При этом на западе ожидается до 16 градусов, в восточной части ожидается до +9 градусов.

Осадки маловероятны, лишь в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях местами пройдет небольшой дождь.

"Важной особенностью дня, как это бывает, как правило, ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 5-го марта осадков не предвидится, будет облачно с прояснениями и тепло. Столбик термометра будет показывать до +10 градусов. Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов.

Диденко уточнила, что уже с пятницы ветер в Украине ослабеет, а температура воздуха повысится еще на несколько градусов.