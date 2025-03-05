Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні
В Україні сьогодні, 5 березня, опади малоймовірні, однак у східних областях очікується невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, сьогодні температура повітря підвищиться впродовж дня до +13 градусів. При цьому на заході очікується до 16 градусів, у східній частині очікується до +9 градусів.
Опади малоймовірні, лише у Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях місцями пройде невеликий дощ.
"Важливою особливістю дня, як це буває, зазвичай, ранньої весни, буде сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Будьте обережними", - написала Діденко.
Погода у Києві
У Києві 5-го березня опадів не передбачається, буде хмарно із проясненнями та тепло. Стовпчик термометра буде показувати до +10 градусів. Проте сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів.
Діденко уточнила, що вже з п'ятниці вітер в Україні послабшає, а температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україні потеплішає. Зокрема, за даними синоптикині Наталки Діденко, уже 8-9 березня в Україні очікується до +15 градусів.
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