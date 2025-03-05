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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Середа 05 березня 2025 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Ілюстративне фото:синоптик дала прогноз на 5 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 5 березня, опади малоймовірні, однак у східних областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, сьогодні температура повітря підвищиться впродовж дня до +13 градусів. При цьому на заході очікується до 16 градусів, у східній частині очікується до +9 градусів.

Опади малоймовірні, лише у Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях місцями пройде невеликий дощ.

"Важливою особливістю дня, як це буває, зазвичай, ранньої весни, буде сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Будьте обережними", - написала Діденко.

Погода у Києві

У Києві 5-го березня опадів не передбачається, буде хмарно із проясненнями та тепло. Стовпчик термометра буде показувати до +10 градусів. Проте сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів.

Діденко уточнила, що вже з п'ятниці вітер в Україні послабшає, а температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україні потеплішає. Зокрема, за даними синоптикині Наталки Діденко, уже 8-9 березня в Україні очікується до +15 градусів.

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Гідрометцентр
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