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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Среда 05 марта 2025 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Иллюстративное фото:синоптик дала прогноз на 5 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 5 марта, осадки маловероятны, однако в восточных областях ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, сегодня температура воздуха повысится в течение дня до +13 градусов. При этом на западе ожидается до 16 градусов, в восточной части ожидается до +9 градусов.

Осадки маловероятны, лишь в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях местами пройдет небольшой дождь.

"Важной особенностью дня, как это бывает, как правило, ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 5-го марта осадков не предвидится, будет облачно с прояснениями и тепло. Столбик термометра будет показывать до +10 градусов. Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов.

Диденко уточнила, что уже с пятницы ветер в Украине ослабеет, а температура воздуха повысится еще на несколько градусов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украине потеплеет. В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, уже 8-9 марта в Украине ожидается до +15 градусов.

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