Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

В Україні сьогодні, у вівторок 4 березня, очікується суха погода. Протягом цього тижня поступово підвищуватиметься температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, цього тижня в Україні поступово наростатиме тепло і максимальна температура повітря становитиме до +15 градусів. А у західних областях до +17 градусів.

Однак сьогодні температура повітря протягом дня очікується в межах до +8 градусів. На сході стовпчик термометра показуватиме до +5 градусів, а у західній частині до +12 градусів.

Водночас сьогодні очікуються сильні пориви вітру, які можуть досягати 15-20 м/с.

"У Києві завтра також очікується сильний вітер, не затримуйтесь під величезними деревами! Опади 4-го березня малоймовірні. Впродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 градусів," - написала Діденко.