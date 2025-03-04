Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

В Украине сегодня, во вторник 4 марта, ожидается сухая погода. В течение этой недели постепенно будет повышаться температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, на этой неделе в Украине постепенно будет нарастать тепло и максимальная температура воздуха составит до +15 градусов. А в западных областях до +17 градусов.

Однако сегодня температура воздуха в течение дня ожидается в пределах до +8 градусов. На востоке столбик термометра будет показывать до +5 градусов, а в западной части до +12 градусов.

В то же время сегодня ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с.

"В Киеве завтра также ожидается сильный ветер, не задерживайтесь под огромными деревьями! Осадки 4-го марта маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +8 градусов", - написала Диденко.