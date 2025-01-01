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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 01 січня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 1 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 1 січня, снігу в Україні не буде. А температура максимально підніметься до 12° тепла.

Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Сьогодні, 1 січня, буде без істотних опадів. Вранці у південних областях місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень на Прикарпатті та півдні країни 6-12° тепла, на решті території 4-9°.

Погода 2 січня в Україні

Погода у другий день нового 2025 року в Україні не буде відрізнятись від погоди 1 січня, лише вдень 2 січня на крайньому заході країни невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень на Прикарпатті та півдні країни 6-12° тепла, на решті території все також 4-9°.

Похолодання в Україні

До кінця тижня температура по всій Європі різко знизиться через переміщення регіоном областей низького тиску.

Зокрема, як раніше розповідала синоптикиня Наталка Діденко, похолодання в Україні очікується 3-4 січня.

Детальніше про погоду на новорічний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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