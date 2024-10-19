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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 19 жовтня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 жовтня, в Україні очікуються заморозки в низці регіонів. Також ймовірні дощі та тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У суботу дощі ймовірні на у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях, в Криму. На решті території України 19 жовтня переважатиме суха погода зі сонячними проясненнями", - розповіла вона.

Крім того, в західній частині України будуть тумани із зниженням видимості до 300-500 метрів, вночі заморозки повсюди, окрім південного сходу України.

"Вдень 19 жовтня дуже холодно буде у Луганській, Донецькій областях, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму - +6...+9 градусів", - додала Діденко. У західних областях та в Одеській області очікується найтепліша погода, протягом дня +11...+15 градусів", - додала синоптик, зазначивши, що на решті території України буде +8...+12 градусів.

У Києві буде прохолодно, свіже повітря покаже вночі +1...+4 градусів, місцями заморозки, вдень +10, +11 градусів.

Заморозки в Україні

Осінь в Україні виявилася теплішою за звичайну. Але все одно похолодання ніхто не скасовував.

Зокрема, морози в Карпатах з кожним днем ​​посилюються. Наприклад, у четвер, 17 жовтня, на горі Піп Іван стовпчики термометрів опустилися до -8°С.

Додамо, що саме у Карпатах вперше зафіксували заморозки. А 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігалося снігове покриття висотою до 13 сантиметрів.

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