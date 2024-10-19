Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 19 жовтня, в Україні очікуються заморозки в низці регіонів. Також ймовірні дощі та тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У суботу дощі ймовірні на у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях, в Криму. На решті території України 19 жовтня переважатиме суха погода зі сонячними проясненнями", - розповіла вона.

Крім того, в західній частині України будуть тумани із зниженням видимості до 300-500 метрів, вночі заморозки повсюди, окрім південного сходу України.

"Вдень 19 жовтня дуже холодно буде у Луганській, Донецькій областях, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму - +6...+9 градусів", - додала Діденко. У західних областях та в Одеській області очікується найтепліша погода, протягом дня +11...+15 градусів", - додала синоптик, зазначивши, що на решті території України буде +8...+12 градусів.

У Києві буде прохолодно, свіже повітря покаже вночі +1...+4 градусів, місцями заморозки, вдень +10, +11 градусів.