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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 19 октября 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 октября, в Украине ожидаются заморозки в ряде регионов. Также возможны дожди и туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В субботу дожди вероятны на Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях, в Крыму. На остальной территории Украины 19 октября будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями", - рассказала она.

Кроме того, в западной части Украины будут туманы со снижением видимости до 300-500 метров, ночью заморозки повсюду, кроме юго-востока Украины.

"Днем 19 октября очень холодно будет в Луганской, Донецкой областях, в Днепре с районами, в Запорожье и в Крыму - +6...+9 градусов", - добавила Диденко. В западных областях и в Одесской области ожидается теплая погода, в течение дня +11...+15 градусов", - добавила синоптик, отметив, что на остальной территории Украины будет +8...+12 градусов.

В Киеве будет прохладно, свежий воздух покажет ночью +1...+4 градусов, местами заморозки, днем ​​+10, +11 градусов.

Заморозки в Украине

Осень в Украине оказалась теплее обычного. Но все равно похолодание никто не отменял.

В частности, морозы в Карпатах с каждым днем усиливаются. Например, утром в четверг, 17 октября, на горе Поп Иван столбики термометров опустились до -8°С.

Добавим, что именно в Карпатах впервые зафиксировали заморозки. А 1 октября на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

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