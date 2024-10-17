Мороз і сонце: на горі Піп Іван температура знизилася до -8 (фото)
Морози у Карпатах з кожним днем посилюються. Зранку у четвер, 17 жовтня, на горі Піп Іван стовпчики термометрів опустилися до -8°С.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
На одній із найвищих вершин українських Карпат сьогодні сонячна і морозна погода – температура повітря становить -8°С. Зранку фіксували західний вітер із поривами до 14 м/с.
Погода на горі Піп Іван зранку 17 жовтня (фото - ДСНС)
Рятувальники попереджають про небезпеку гірських прогулянок через несприятливі погодні умови. Вони наголошують, що гори — це не лише краса, а й велика відповідальність. Туристам радять відкласти походи до покращення погодних умов.
Також нагадують, що подорожі в гори слід здійснювати лише за наявності зимового спорядження і за відповідних погодних умов. Особливо застерігають новачків від походів без належного досвіду.
РБК-Україна раніше розповідало, що сьогодні, 17 жовтня, в Україні очікується антициклон Werner, який принесе заморозки та арктичне холодне повітря. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, температура вдень становитиме +8...+11 градусів, на півдні та заході +11...+14, а на Закарпатті та в Криму до +16 градусів. Невеликі дощі можливі лише на сході країни, у решті регіонів опадів не передбачається.
Нагадаємо, синоптики попереджають про заморозки на ґрунті та в повітрі у найближчі кілька ночей. 17 жовтня вночі значне зниження температури очікується у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а 18 та 19 жовтня сильні заморозки поширяться також на північні, центральні та південні регіони. Температура опуститься до 0…+3°С, оголошено ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.
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