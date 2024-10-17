Мороз і сонце: на горі Піп Іван температура знизилася до -8 (фото)

Морози у Карпатах з кожним днем посилюються. Зранку у четвер, 17 жовтня, на горі Піп Іван стовпчики термометрів опустилися до -8°С.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

На одній із найвищих вершин українських Карпат сьогодні сонячна і морозна погода – температура повітря становить -8°С. Зранку фіксували західний вітер із поривами до 14 м/с. Погода на горі Піп Іван зранку 17 жовтня (фото - ДСНС) Рятувальники попереджають про небезпеку гірських прогулянок через несприятливі погодні умови. Вони наголошують, що гори — це не лише краса, а й велика відповідальність. Туристам радять відкласти походи до покращення погодних умов. Також нагадують, що подорожі в гори слід здійснювати лише за наявності зимового спорядження і за відповідних погодних умов. Особливо застерігають новачків від походів без належного досвіду.