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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на 13 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 вересня, в Україні буде тепло. Але дощі все ж таки ймовірні практично скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"П'ятниця в Україні буде теплою. Температура повітря становитиме вдень +25...+29 градусів, на сході, у центрі та на півдні до +31", - розповіла вона.

Що стосується дощів, то як каже Діденко, вони "ходитимуть туди-сюди".

"Місцями можливі майже скрізь, окрім західних областей. У східних областях пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 м/с!" - попередила вона.

У Києві 13 вересня можливий часом дощ, більше ввечері, температура повітря до +26...+28 градусів.

Дощі в Україні

Весь минулий тиждень в Україні стояла тепла, суха погода, незважаючи на похолодання в Україні, яке прогнозували синоптики з 4 вересня.

Але зниження денних "плюсів" так і не сталося, на відміну від відчутного "падіння" температури ночами, місцями до мінімальних +9 градусів.

Зазначимо, що днями синоптики прогнозували дощі України на 12-13 вересня. Їх визначатиме циклон Annet.

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