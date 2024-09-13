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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на 13 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 сентября, в Украине будет тепло. Но дожди все же вероятны практически везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Пятница в Украине будет теплой. Температура воздуха будет составлять днем ​​+25...+29 градусов, на востоке, в центре и на юге до +31", - рассказала она.

Что касается дождей, то, как говорит Диденко, они будут "ходить туда-сюда".

"Местами возможны почти везде, кроме западных областей. В восточных областях порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых, до 15-20 м/с!" - предупредила она.

В Киеве 13 сентября возможен временами дождь, больше вечером, температура воздуха до +26...+28 градусов.

Дожди в Украине

Всю прошлую неделю в Украине стояла теплая, сухая погода, даже несмотря на похолодание в Украине, которое прогнозировали синоптики с 4 сентября.

Но снижение дневных "плюсов" так и не случилось, в отличие от ощутимого "падения" температурі по ночам, местами до минимальніх +9 градусов.

Отметим, что на днях синоптики прогнозировали дожди в Украине на 12-13 сентября. Их будет определять циклон Annet.

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