Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Пятница в Украине будет теплой. Температура воздуха будет составлять днем ​​+25...+29 градусов, на востоке, в центре и на юге до +31", - рассказала она.

Что касается дождей, то, как говорит Диденко, они будут "ходить туда-сюда".

"Местами возможны почти везде, кроме западных областей. В восточных областях порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых, до 15-20 м/с!" - предупредила она.

В Киеве 13 сентября возможен временами дождь, больше вечером, температура воздуха до +26...+28 градусов.