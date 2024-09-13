Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 13 вересня, в Україні буде тепло. Але дощі все ж таки ймовірні практично скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"П'ятниця в Україні буде теплою. Температура повітря становитиме вдень +25...+29 градусів, на сході, у центрі та на півдні до +31", - розповіла вона.

Що стосується дощів, то як каже Діденко, вони "ходитимуть туди-сюди".

"Місцями можливі майже скрізь, окрім західних областей. У східних областях пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 м/с!" - попередила вона.

У Києві 13 вересня можливий часом дощ, більше ввечері, температура повітря до +26...+28 градусів.