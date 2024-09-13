ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на 13 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 вересня, в Україні буде тепло. Але дощі все ж таки ймовірні практично скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"П'ятниця в Україні буде теплою. Температура повітря становитиме вдень +25...+29 градусів, на сході, у центрі та на півдні до +31", - розповіла вона.

Що стосується дощів, то як каже Діденко, вони "ходитимуть туди-сюди".

"Місцями можливі майже скрізь, окрім західних областей. У східних областях пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 м/с!" - попередила вона.

У Києві 13 вересня можливий часом дощ, більше ввечері, температура повітря до +26...+28 градусів.

Дощі в Україні

Весь минулий тиждень в Україні стояла тепла, суха погода, незважаючи на похолодання в Україні, яке прогнозували синоптики з 4 вересня.

Але зниження денних "плюсів" так і не сталося, на відміну від відчутного "падіння" температури ночами, місцями до мінімальних +9 градусів.

Зазначимо, що днями синоптики прогнозували дощі України на 12-13 вересня. Їх визначатиме циклон Annet.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW
Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США