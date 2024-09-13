Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 13 сентября, в Украине будет тепло. Но дожди все же вероятны практически везде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Пятница в Украине будет теплой. Температура воздуха будет составлять днем +25...+29 градусов, на востоке, в центре и на юге до +31", - рассказала она.
Что касается дождей, то, как говорит Диденко, они будут "ходить туда-сюда".
"Местами возможны почти везде, кроме западных областей. В восточных областях порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых, до 15-20 м/с!" - предупредила она.
В Киеве 13 сентября возможен временами дождь, больше вечером, температура воздуха до +26...+28 градусов.
Дожди в Украине
Всю прошлую неделю в Украине стояла теплая, сухая погода, даже несмотря на похолодание в Украине, которое прогнозировали синоптики с 4 сентября.
Но снижение дневных "плюсов" так и не случилось, в отличие от ощутимого "падения" температурі по ночам, местами до минимальніх +9 градусов.
Отметим, что на днях синоптики прогнозировали дожди в Украине на 12-13 сентября. Их будет определять циклон Annet.
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