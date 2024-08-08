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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 8 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 8 серпня, буде достатньо комфортною. А дощі, якщо і будуть, то лише локальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні в Україні температурний фон не зазнає особливих змін. Протягом дня очікується +25...+29 градусів, у південній частині +28...+32 градусів", - розповіла вона.

Дощів, за її словами, переважно не буде, хіба що у Сумській та Харківській областях пройдуть окремі локальні дощі, а вже ввечері зʼявляться опади в західних областях.

"В Києві 8 серпня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря +25...+27 градусів", - додала Діденко.

Спека в Україні

В Україні очікується нова хвиля спеки. До цього синоптик розповіла, що вона прийде 13-14 серпня, пік припаде на 15-те.

Згідно з оновленими картами, на 14 серпня, основний, як назвала Діденко, спекотний "язик", вивернеться на Польщу, а Україну обійде. Хоча вже за даними на 18 серпня спека зайде і в Україну.

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