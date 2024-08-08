Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Спека в Україні

В Україні очікується нова хвиля спеки. До цього синоптик розповіла, що вона прийде 13-14 серпня, пік припаде на 15-те.

Згідно з оновленими картами, на 14 серпня, основний, як назвала Діденко, спекотний "язик", вивернеться на Польщу, а Україну обійде. Хоча вже за даними на 18 серпня спека зайде і в Україну.

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