Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине сегодня, 8 августа, будет достаточно комфортной. А дожди, если будут, то только локальные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Сегодня в Украине температурный фон не претерпит особых изменений. В течение дня ожидается +25...+29 градусов, в южной части +28...+32 градусов", - рассказала она.
Дождей, по ее словам, преимущественно не будет, разве что в Сумской и Харьковской областях пройдут отдельные локальные дожди, а уже вечером появятся осадки в западных областях.
"В Киеве 8 августа предусматривается сухая солнечная погода с температурой воздуха +25...+27 градусов", - добавила Диденко.
В Украине ожидается новая волна жары. До этого синоптик рассказала, что она придет 13-14 августа, пик придется на 15-е.
Согласно обновленным картам, на 14 августа, основной, как назвала Диденко, жаркий "язык", вывернется на Польшу, а Украину обойдет. Хотя уже по данным на 18 августа жара зайдет и в Украину.
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