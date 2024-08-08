Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Сегодня в Украине температурный фон не претерпит особых изменений. В течение дня ожидается +25...+29 градусов, в южной части +28...+32 градусов", - рассказала она.

Дождей, по ее словам, преимущественно не будет, разве что в Сумской и Харьковской областях пройдут отдельные локальные дожди, а уже вечером появятся осадки в западных областях.

"В Киеве 8 августа предусматривается сухая солнечная погода с температурой воздуха +25...+27 градусов", - добавила Диденко.