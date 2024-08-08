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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 8 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 8 августа, будет достаточно комфортной. А дожди, если будут, то только локальные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня в Украине температурный фон не претерпит особых изменений. В течение дня ожидается +25...+29 градусов, в южной части +28...+32 градусов", - рассказала она.

Дождей, по ее словам, преимущественно не будет, разве что в Сумской и Харьковской областях пройдут отдельные локальные дожди, а уже вечером появятся осадки в западных областях.

"В Киеве 8 августа предусматривается сухая солнечная погода с температурой воздуха +25...+27 градусов", - добавила Диденко.

Жара в Украине

В Украине ожидается новая волна жары. До этого синоптик рассказала, что она придет 13-14 августа, пик придется на 15-е.

Согласно обновленным картам, на 14 августа, основной, как назвала Диденко, жаркий "язык", вывернется на Польшу, а Украину обойдет. Хотя уже по данным на 18 августа жара зайдет и в Украину.

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