Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"У вівторок в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди на сході України, а ввечері і на північному сході України", - розповіла вона.

На решті території, за її словами, буде сухо та сонячно.

"Температура повітря 23 липня передбачається в межах +26...+30 градусів, на заході місцями +24....+26 градусів, у південній частині +31....+34 градусів.

Погода у Києві та спад спеки

У Києві буде без опадів, максимальна температура повітря становитиме близько +28 градусів.

Впродовж четверга-п'ятниці, 25-26 липня, в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23...+25 градусів.

"У суботу-неділю, 27-28 липня, помірна, спека відновиться", - додала синоптик.