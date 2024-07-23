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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 23 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 липня, в Україні очікується спека до +34 градусів. Не виключені й дощі, але не в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

"У вівторок в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди на сході України, а ввечері і на північному сході України", - розповіла вона.

На решті території, за її словами, буде сухо та сонячно.

"Температура повітря 23 липня передбачається в межах +26...+30 градусів, на заході місцями +24....+26 градусів, у південній частині +31....+34 градусів.

Погода у Києві та спад спеки

У Києві буде без опадів, максимальна температура повітря становитиме близько +28 градусів.

Впродовж четверга-п'ятниці, 25-26 липня, в столиці очікується короткочасне  зниження температури повітря до +23...+25 градусів.

"У суботу-неділю, 27-28 липня, помірна, спека відновиться", - додала синоптик.

Детальніше прогноз на поточний тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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