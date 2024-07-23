RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 23 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 июля, в Украине ожидается жара до +34 градусов. Не исключені и дожди, но не во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"Во вторник в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, кое-где на востоке Украины, а вечером и на северо-востоке Украины", - рассказала она.

На остальной территории, по ее словам, будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 23 июля предполагается в пределах +26...+30 градусов, на западе местами +24....+26 градусов, в южной части +31....+34 градусов.

Погода в Киеве и спад жары

В Киеве будет без осадков, максимальная температура воздуха будет около +28 градусов.

В течение четверга-пятницы, 25-26 июля, в столице ожидается кратковременное снижение температуры воздуха до +23...+25 градусов.

"В субботу-воскресенье, 27-28 июля, умеренная, жара возобновится", - добавила синоптик.

Подробнее прогноз на текущую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день