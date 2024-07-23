Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 23 июля, в Украине ожидается жара до +34 градусов. Не исключені и дожди, но не во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.
"Во вторник в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, кое-где на востоке Украины, а вечером и на северо-востоке Украины", - рассказала она.
На остальной территории, по ее словам, будет сухо и солнечно.
Температура воздуха 23 июля предполагается в пределах +26...+30 градусов, на западе местами +24....+26 градусов, в южной части +31....+34 градусов.
В Киеве будет без осадков, максимальная температура воздуха будет около +28 градусов.
В течение четверга-пятницы, 25-26 июля, в столице ожидается кратковременное снижение температуры воздуха до +23...+25 градусов.
"В субботу-воскресенье, 27-28 июля, умеренная, жара возобновится", - добавила синоптик.
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