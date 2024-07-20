Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Починаючи з 18 липня, на територію України просувається холодний атмосферний фронт. Деяким регіонам він принесе зниження температури повітря та опади.

Хоча, судячи по погоді на 20-21 липня, істотного зниження температури чекати не варто. Детальніше про погоду на вихідні 20-21 липня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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