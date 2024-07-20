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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 20 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні в суботу, 20 липня, спека трохи спаде. А ось дощ можливий короткочасний і подекуди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 24-29° (в Карпатах вдень близько 20°); у східних, південних, Дніпропетровській областях та в Криму вдень 30-34°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 24-29°; у Києві вдень 26-28°.

Погода в Україні 20 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Починаючи з 18 липня, на територію України просувається холодний атмосферний фронт. Деяким регіонам він принесе зниження температури повітря та опади.

Хоча, судячи по погоді на 20-21 липня, істотного зниження температури чекати не варто. Детальніше про погоду на вихідні 20-21 липня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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