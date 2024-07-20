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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 20 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине в субботу, 20 июля, жара немного спадет. А вот дождь вероятен кратковременный и местами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Крыму и Приазовье днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​24-29° (в Карпатах днем ​​около 20°); в восточных, южных, Днепропетровской областях и Крыму днем ​​30-34°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода в Украине 20 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Начиная с 18 июля, на территорию Украины продвигается холодный атмосферный фронт. Некоторым регионам он принесет понижение температуры воздуха и осадки.

Хотя, судя по погоде на 20-21 июля, существенного понижения температуры ждать не стоит. Детальнее о погоде на выходные 20-21 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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