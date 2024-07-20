Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Начиная с 18 июля, на территорию Украины продвигается холодный атмосферный фронт. Некоторым регионам он принесет понижение температуры воздуха и осадки.

Хотя, судя по погоде на 20-21 июля, существенного понижения температуры ждать не стоит. Детальнее о погоде на выходные 20-21 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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