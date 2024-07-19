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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: спека в Україні спаде 19 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спека в Україні трохи спаде сьогодні, 19 липня. Хоча у Луганській області, як і на півдні, утримаються +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі", - розповіла вона.

Зокрема, 19 липня максимальна температура повітря очікується:

  • на заході +25...+29 градусів;
  • на півночі +27...+29 градусів;
  • у центрі +28...+32 градусів;
  • на сході +31...+34, у Луганській області - ще до +36 градусів;
  • на півдні +32...+36 градусів.

Дощі з грозами можливі лише в Карпатах та ввечері в Приазов'ї.

У Києві в п'ятницю передбачається суха погода з притомною температурою повітря близько +28 градусів.

Спека в Україні

Вже близько двох тижнів в Україні стоїть рекордна спека. Рекордною її називають не просто так, оскільки за цей період температура встигла встановити кілька максимумів, які раніше синоптики не фіксували.

Наприклад, 17 липня, максимальна температура повітря в Києві виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і становила +35,6 градусів тепла. Попередній рекордний показник 2016 перевищено на 0,2 градусів.

А 16 липня максимальна температура води в Дніпрі біля Києва досягла +29 градусів тепла.

Детальний прогноз погоди в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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