Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Жара в Украине немного спадет сегодня, 19 июля. Хотя в Луганской области, как и на юге, удержатся +36 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и станет ослабевать на юге, востоке и в центре", - рассказала она.
В частности, 19 июля максимальная температура воздуха ожидается:
Дожди с грозами возможны только в Карпатах и вечером в Приазовье.
В Киеве в пятницу предполагается сухая погода с обморочной температурой воздуха около +28 градусов.
Уже около двух недель в Украине стоит рекордная жара. Рекордной ее называют не просто так, поскольку за этот период температура успела установить несколько максимумов, которые ранее синоптики не фиксировали.
Например, 17 июля, максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила +35,6 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 2016 года превышен на 0,2 градусов.
А 16 июля максимальная температура воды в Днепре возле Киева достигла +29 градусов тепла.
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