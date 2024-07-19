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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: жара в Украине спадет 19 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жара в Украине немного спадет сегодня, 19 июля. Хотя в Луганской области, как и на юге, удержатся +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и станет ослабевать на юге, востоке и в центре", - рассказала она.

В частности, 19 июля максимальная температура воздуха ожидается:

  • на западе +25...+29 градусов;
  • на севере +27...+29 градусов;
  • в центре +28...+32 градусов;
  • на востоке +31...+34, в Луганской области - еще до +36 градусов;
  • на юге +32...+36 градусов.

Дожди с грозами возможны только в Карпатах и ​​вечером в Приазовье.

В Киеве в пятницу предполагается сухая погода с обморочной температурой воздуха около +28 градусов.

Жара в Украине

Уже около двух недель в Украине стоит рекордная жара. Рекордной ее называют не просто так, поскольку за этот период температура успела установить несколько максимумов, которые ранее синоптики не фиксировали.

Например, 17 июля, максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила +35,6 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 2016 года превышен на 0,2 градусов.

А 16 июля максимальная температура воды в Днепре возле Киева достигла +29 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды в Украине на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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