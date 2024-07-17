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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 17 липня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: в Україні 17 липня продовжить триматися спека (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

17 липня надзвичайна спека утримуватиметься над Україною. Але 18 липня очікується "похолодання" у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"17 липня в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34...+39, місцями +40 градусів і вище. Лише в західних областях буде легше, +30...+34 градусів", - розповіла вона.

До того ж, за даними синоптика, локальні грозові дощі ймовірні у західних областях України, а ввечері у середу опади ймовірні на півночі та в центральних областях, окрім Полтавської та Дніпропетровської областей - неоднорідні та місцями.

Погода у Києві та "похолодання" по всій країні

У Києві 17 липня буде дуже спекотно, +35...+37 градусів. Переважно сухо, хіба що ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою.

18 липня у столиці почне потроху "з'їжджати" вниз температура повітря, десь до +30...+32, а 19 липня до +28...+30 градусів. Крім того 18 липня градуси спадуть у Київській, Житомирській і Чернігівській областях.

Впродовж 19-20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України.

Детальний прогноз погоди в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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