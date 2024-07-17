ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 17 июля 2024 07:00
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: в Украине 17 июля продолжит держаться жара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

17 июля чрезвычайная жара будет держаться над Украиной. Но 18 июля ожидается "похолодание" в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"17 июля в Украине удержится чрезвычайная жара с температурой воздуха +34...+39, местами +40 градусов и выше. Только в западных областях будет легче, +30...+34 градусов", - рассказала она.

К тому же, по данным синоптика, локальные грозовые дожди вероятны в западных областях Украины, а вечером в среду осадки возможны на севере и в центральных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской областей - неоднородные и местами.

Погода в Киеве и "похолодание" по всей стране

В Киеве 17 июля будет очень жарко, +35...+37 градусов. Преимущественно сухо, разве что вечером местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

18 июля в столице начнет понемногу "съезжать" вниз температура воздуха, где-то до +30...+32, а 19 июля до +28...+30 градусов. Кроме того, 18 июля градусы спадут в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

В течение 19-20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины.

Подробный прогноз погоды в Украине на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
DAILY
Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России