UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: пік спеки в Україні очікується 16 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 липня, в Україні очікується пік спеки. Імовірні дощі з грозами, але все ж антициклон не дає свіжій, вологій масі зайти з Атлантики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

"Пік літа, пік спеки. Cьогодні температура повітря в Україні становитиме +33...+39 градусів, місцями до +40...+42 градусів. У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31...+34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів", - розповіла вона.

Де чекати дощі з грозами

Короткочасні дощі та грози пройдуть у західній частині України, а ввечері 16 липня локально у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

"Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря. Антициклонічний характер погоди в Україні й надалі блокує вільне переміщення вологої та свіжішої повітряної маси з Атлантики", - пояснила Діденко.

Коли спека відступить

Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях, ймовірно, спад спеки буде 20-22 липня.

Погода у Києві

У Києві 16 липня без серйозних дощів. Втримається сильна спека, вдень очікується +35...+37 градусів. Послаблення спеки передбачається у Києві 18-19 липня.

Детальний прогноз погоди в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день