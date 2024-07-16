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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: пик жары в Украине ожидается 16 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 июля, в Украине ожидается пик жары. Вероятны дожди с грозами, но все же антициклон не дает свежей, влажной массе зайти с Атлантики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"Пик лета, пик жары. Сегодня температура воздуха в Украине составит +33...+39 градусов, местами до +40...+42 градусов. В западной части ожидается более низкая температура воздуха, в течение дня +31...+34 , местами на Закарпатье и в Черновицкой области до +35 градусов", - рассказала она.

Где ждаать дожди с грозами

Кратковременные дожди и грозы пройдут в западной части Украины, а вечером 16 июля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

"Большая часть Украины и дальше будет страдать от сухого, а точнее, пересушенного воздуха. Антициклонический характер погоды в Украине и дальше блокирует свободное перемещение влажной и свежей воздушной массы из Атлантики", - пояснила Диденко.

Когда жара отступит

Ослабление жары ожидается на севере Украины 18 июля, на юге, востоке и в центральных областях, вероятно, спад жары будет 20-22 июля.

Погода в Киеве

В Киеве 16 июля без серьезных дождей. Удержится сильная жара, днем ​​ожидается +35...+37 градусов. Ослабление жары предполагается в Киеве 18-19 июля.

Подробный прогноз погоды в Украине на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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