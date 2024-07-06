UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 6 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 липня, в Україні спека трохи спаде, а температура стане більш комфортною. Крім того, очікується антициклон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. "Осядуть" трохи градуси навіть у східній частині. Тобто, там все одно буде спека, проте +35...+37 зміняться на +30...+32 градуси", - розповіла вона.

У більшості областей сьогодні, за даними синоптика, передбачається +26...+29 градусів.

"Найспекотнішим лише залишиться південь України, +30...+35 градусів. Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, переважатиме вихідними повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - додала Діденко.

У Києві 6 липня побуде досить комфортна погода, +27...+29 градусів. Дощів не видно - антициклон. Надалі в столиці спека посилиться.

Погода на наступному тижні

З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря досягатиме впродовж дня +33...+37 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +34...+39, місцями до +40 градусів.

Детальніше про те, в яких регіонах може бути найпрохолодніше, а також якої саме погоди чекати українцям найближчими днями, читайте в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день