Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. "Осядуть" трохи градуси навіть у східній частині. Тобто, там все одно буде спека, проте +35...+37 зміняться на +30...+32 градуси", - розповіла вона.

У більшості областей сьогодні, за даними синоптика, передбачається +26...+29 градусів.

"Найспекотнішим лише залишиться південь України, +30...+35 градусів. Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, переважатиме вихідними повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - додала Діденко.

У Києві 6 липня побуде досить комфортна погода, +27...+29 градусів. Дощів не видно - антициклон. Надалі в столиці спека посилиться.