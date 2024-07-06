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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 6 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 июля, в Украине жара немного спадет, а температураа станет более конфортной. Кроме того, ожидается антициклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В субботу в Украине температура воздуха ожидается комфортной. "Осядут" немного градусы даже в восточной части. То есть там все равно будет жара, однако +35...+37 изменятся на +30...+32 градуса", - рассказала она.

В большинстве областей сегодня, по данным синоптика, предполагается +26…+29 градусов.

"Самым жарким только останется юг Украины, +30...+35 градусов. Доминирование антициклона исключит возможность каких-либо серьезных осадков, будет преобладать в выходные повсюду сухая погода с высокой пожарной опасностью", - добавила Диденко.

В Киеве 6 июля будет достаточно комфортная погода, +27...+29 градусов. Дождей не видно – антициклон. В дальнейшем в столице жара усилится.

Погода на следующей неделе

С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится. Температура воздуха будет достигать в течение дня +33...+37 градусов, на юге, востоке и большинстве центральных областей +34...+39, местами до +40 градусов.

Подробнее о том, в каких регионах может быть прохладнее, а также какой именно погоды ждать украинцам в ближайшие дни, читайте в материале.

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