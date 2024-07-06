Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"В субботу в Украине температура воздуха ожидается комфортной. "Осядут" немного градусы даже в восточной части. То есть там все равно будет жара, однако +35...+37 изменятся на +30...+32 градуса", - рассказала она.

В большинстве областей сегодня, по данным синоптика, предполагается +26…+29 градусов.

"Самым жарким только останется юг Украины, +30...+35 градусов. Доминирование антициклона исключит возможность каких-либо серьезных осадков, будет преобладать в выходные повсюду сухая погода с высокой пожарной опасностью", - добавила Диденко.

В Киеве 6 июля будет достаточно комфортная погода, +27...+29 градусов. Дождей не видно – антициклон. В дальнейшем в столице жара усилится.