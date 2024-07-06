Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 6 липня, в Україні спека трохи спаде, а температура стане більш комфортною. Крім того, очікується антициклон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. "Осядуть" трохи градуси навіть у східній частині. Тобто, там все одно буде спека, проте +35...+37 зміняться на +30...+32 градуси", - розповіла вона.
У більшості областей сьогодні, за даними синоптика, передбачається +26...+29 градусів.
"Найспекотнішим лише залишиться південь України, +30...+35 градусів. Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, переважатиме вихідними повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - додала Діденко.
У Києві 6 липня побуде досить комфортна погода, +27...+29 градусів. Дощів не видно - антициклон. Надалі в столиці спека посилиться.
Погода на наступному тижні
З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря досягатиме впродовж дня +33...+37 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +34...+39, місцями до +40 градусів.
Детальніше про те, в яких регіонах може бути найпрохолодніше, а також якої саме погоди чекати українцям найближчими днями, читайте в матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.