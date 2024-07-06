Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 6 липня, в Україні спека трохи спаде, а температура стане більш комфортною. Крім того, очікується антициклон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. "Осядуть" трохи градуси навіть у східній частині. Тобто, там все одно буде спека, проте +35...+37 зміняться на +30...+32 градуси", - розповіла вона.

У більшості областей сьогодні, за даними синоптика, передбачається +26...+29 градусів.

"Найспекотнішим лише залишиться південь України, +30...+35 градусів. Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, переважатиме вихідними повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - додала Діденко.

У Києві 6 липня побуде досить комфортна погода, +27...+29 градусів. Дощів не видно - антициклон. Надалі в столиці спека посилиться.