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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 06 липня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 6 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 липня, в Україні спека трохи спаде, а температура стане більш комфортною. Крім того, очікується антициклон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. "Осядуть" трохи градуси навіть у східній частині. Тобто, там все одно буде спека, проте +35...+37 зміняться на +30...+32 градуси", - розповіла вона.

У більшості областей сьогодні, за даними синоптика, передбачається +26...+29 градусів.

"Найспекотнішим лише залишиться південь України, +30...+35 градусів. Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, переважатиме вихідними повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - додала Діденко.

У Києві 6 липня побуде досить комфортна погода, +27...+29 градусів. Дощів не видно - антициклон. Надалі в столиці спека посилиться.

Погода на наступному тижні

З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря досягатиме впродовж дня +33...+37 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +34...+39, місцями до +40 градусів.

Детальніше про те, в яких регіонах може бути найпрохолодніше, а також якої саме погоди чекати українцям найближчими днями, читайте в матеріалі.

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