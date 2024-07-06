ua en ru
Сб, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 06 июля 2024 07:00
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 6 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 июля, в Украине жара немного спадет, а температураа станет более конфортной. Кроме того, ожидается антициклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В субботу в Украине температура воздуха ожидается комфортной. "Осядут" немного градусы даже в восточной части. То есть там все равно будет жара, однако +35...+37 изменятся на +30...+32 градуса", - рассказала она.

В большинстве областей сегодня, по данным синоптика, предполагается +26…+29 градусов.

"Самым жарким только останется юг Украины, +30...+35 градусов. Доминирование антициклона исключит возможность каких-либо серьезных осадков, будет преобладать в выходные повсюду сухая погода с высокой пожарной опасностью", - добавила Диденко.

В Киеве 6 июля будет достаточно комфортная погода, +27...+29 градусов. Дождей не видно – антициклон. В дальнейшем в столице жара усилится.

Погода на следующей неделе

С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится. Температура воздуха будет достигать в течение дня +33...+37 градусов, на юге, востоке и большинстве центральных областей +34...+39, местами до +40 градусов.

Подробнее о том, в каких регионах может быть прохладнее, а также какой именно погоды ждать украинцам в ближайшие дни, читайте в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области
Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция