Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

24 червня в Україні дощів поменшає. А температура буде комфортною, лише на півдні стоятиме спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Вдень у понеділок, 24 червня, грозові дощі очікуються періодично у північній частині, включно з Волинню та Рівненщиною. Решта України - у сухій погоді", - розповіла вона.

Вже ввечері 24 червня дощі пройдуть на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та в Приазов'ї.

Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься в межах комфортних +22...+28 градусів, у південній частині - +28...+32 градуси.