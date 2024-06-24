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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 24 июня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 24 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

24 июня в Украине дождей станет меньше. А температура будет комфортной, только на юге будет стоять жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Днем в понедельник, 24 июня, грозовые дожди ожидаются периодически в северной части, включая Волынь и Ровенщину. Остальная Украина - в сухой погоде", - рассказала она.

Уже вечером 24 июня дожди пройдут на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине и в Приазовье.

Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться в пределах комфортных +22...+28 градусов, в южной части - +28...+32 градуса.

Погода в Киеве и в течение недели в Украине

В Киеве понедельник будет с короткими дождями, местами погремят грозы. Жара маловероятна, днем ​​24 июня в столице +22...+24 градуса.

На неделе в Украине дождей будет немного, в основном вокруг Карпат. Детальнее о погоде на рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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