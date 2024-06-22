Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"22 червня в Україні безальтернативно сухою буде погода у південній частині України. Сьогодні дощі та грози - на заході плюс Вінницька та Житомирська області. У Карпатах можливі сильні зливи", - розповіла вона.

Температура повітря в Україні сьогодні в денні години передбачається в межах +25....+30 градусів, на півдні та південному заході в суботу +29....+33 градуси.

"У Києві 22 червня без дощу та +28 градусів", - додала синоптик.