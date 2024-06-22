Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 22 червня, в Україні буде спекотно до +33 градусів. Причому дощі ймовірні на заході та ще в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"22 червня в Україні безальтернативно сухою буде погода у південній частині України. Сьогодні дощі та грози - на заході плюс Вінницька та Житомирська області. У Карпатах можливі сильні зливи", - розповіла вона.
Температура повітря в Україні сьогодні в денні години передбачається в межах +25....+30 градусів, на півдні та південному заході в суботу +29....+33 градуси.
"У Києві 22 червня без дощу та +28 градусів", - додала синоптик.
Днями в соцмережах з'явилася інформація про нібито нову хвилю пилу, що прямує з африканської пустелі Сахара в Україну і, зокрема, очікується над Києвом.
Частина українців могла повірити в це, оскільки подібне явище для України вже не дивина. Пил із Сахари над Україною фіксували у квітні. Тоді деякі люди скаржилися на нездужання, яке виражалося проблемами дихальних шляхів.
Але на цей раз ця інформація виявилася фейком. Синоптики спростували її, додавши, що пилу із Сахари не буде найближчим часом над Києвом.
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